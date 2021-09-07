В Тбилиси стартовала осенняя сессия парламента Грузии

Сегодня в Тбилиси начала работу осенняя сессия парламента Грузии - в повестке дня заседания чтение законопроекта об амнистии, касающегося событий 20 июня в третьем чтении, и другие законопроекты.

В парламенте изначально было зарегистрировано два варианта законопроекта об амнистии – от правящей "Грузинской мечты" и от оппозиции. Эти версии отличались, прежде всего, видением самого процесса амнистии. Отметим, что Закон об амнистии является одним из главных предметов спора между оппозицией и правящей партией. Он касается участников событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста, как утверждает сторона обвинения, пытались штурмом захватить здание парламента Грузии, - передает Sputnik Грузия.

Оппозиция считает, что проект должен коснуться только участников акций, а правящая партия провела законопроект, согласно которому под амнистию попадут все: и участники акций, и полицейские. При этом для амнистии необходимо установленное судом и прокуратурой согласие самого обвиняемого или осужденного.

Закон очень важен для "Нацдвижения", так как председатель партии Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции, ему грозит до шести лет тюрьмы.