Создатель "языковых патрулей" покинул Казахстан

Организатор "языковых патрулей" в Казахстане Куат Ахметов, которому запретили въезд в Россию, уехал из республики и может находиться в Киеве.

Отмечается, что власти страны не накладывали никаких ограничений на передвижения Ахметова.

"В отношении указанного лица какие-либо ограничения на передвижение и выезд с территории Казахстана не установлены", - сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время "проводится досудебное расследование по содержанию размещенных видеоматериалов в сети интернет". "Окончательная правовая оценка содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих в видеороликах, будет дана по результатам расследования", - заявили в министерстве.

Напомним, что по факту публикации в YouTube видеозаписей, на которых Ахметов конфликтовал с продавцами магазинов и объектов общепита за то, что его не смогли обслужить на государственном языке, началось досудебное расследование по части 1 статьи 174 УК РК ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни").