Половина россиян впадает в депрессию после отпуска

Опрос исследовательского центра Зарплата.ру показал, что многие россияне ощущают депрессию после окончания отпуска.

"51% россиян сталкиваются с депрессией, возвращаясь домой с отдыха. Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет - в этой категории постотпускной хандре подвержен 61% респонденток", - отмечают аналитики.

Главные причины постотпускной депрессии: нежелание возвращаться к работе, множество накопившихся задач, требующих решения, финансовые сложности после отпуска, неустроенность российских городов, конец лета и приближение холодного времени года.

Бороться с депрессивными состояниями россиянам помогают длительный сон - 42% и встречи с друзьями - 24%. Некоторым (16%) помогает прийти в себя "отпуск от отпуска" - несколько свободных дней между отдыхом и работой. Также россияне избавляются от депрессии на природе (10%), занимаясь спортом (5%), в бане (3%).

В опросе приняли участие почти 2 тыс респондентов в возрасте 18-55 лет.