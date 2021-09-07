Медики Азербайджана будут вакцинировать подростков

В Азербайджане в исключительных случаях будут вакцинировать от коронавируса граждан в возрасте 16-18 лет, - сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, официальные разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам, Администрации США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных препаратов на введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty), Научно-медицинский совет Минздрава Азербайджана и Научный комитет Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) приняли решение в исключительных случаях в Азербайджане вакцинировать подростков в возрасте 16-18 лет препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty) от COVID-19, - говорится в документе, передает Sputnik Азербайджан.

Согласно решению, для вакцинации подростков 16-18 лет потребуется письменное заявление одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей.