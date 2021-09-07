На дорогах Москвы появятся камеры нового типа

В Москве на дорогах будут установлены 500 новых дорожных камер, которые будут отслеживать различные типы нарушений, сообщается на сайте столичного ЦОДД, пишет "Коммерсант".

Камеры будут отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов, выявлять нарушения среди мотоциклистов, например опасные маневры между полосами, отсутствие шлема, проверять соблюдение правил парковки, а также фиксировать поворот или разворот не из крайнего ряда.

Камеры нового типа будут выполнять и стандартные функции: фиксация превышения скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочине, остановка в запрещенном месте.

Кроме того, новые камеры помогут выявлять нарушения при перевозке грузов и правила буксировки.