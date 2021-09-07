Чай улучшает способность решать задачи, выяснили ученые

В Пекинском университете выяснили, что чай улучшает когнитивные способности человека.

"Наши результаты показывают, что чай может помочь улучшить умственную работоспособность при решении особенно сложной задачи", - сообщила автор исследования психолог Лей Ванг.

Чай улучшает конвергентное мышление, ответственное за решение задач с помощью четкого алгоритма действий. "Этот напиток также помогает людям меньше утомляться, когда они работают над трудной задачей", - пояснила Ванг.

Те, кто регулярно пьет чай, лучше решают трудные задачи, чем тем, кто выбирает этот напиток периодически. При этом исследование показало, что чай дает эффект при решении сложных задач, а если задание низкого уровня сложности, не важно, воду пьет человек или чай.