В горах Южной Осетии прошли боевые стрельбы танковых экипажей ЮВО

Минувшей ночью танковые экипажи военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, выполнили боевые стрельбы по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов, - сообщил сегодня начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Более 30 танковых экипажей выполнили стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тыс м по координатам, полученным от беспилотников", - рассказал Астафьев, передает "Интерфакс".

В ЮВО одновременно проходят четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чечне, Волгоградской области и Крыму. Участие в них принимает около 10 тыс военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.