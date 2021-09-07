Теплоход "ВФ Танкер-7" снялся с мели на Каспии

Теплоход "ВФ Танкер-7" минувшей ночью снялся с мели в северной части Каспийского моря, - сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области.

"По данным Морского спасательно-координационного центра, теплоход "ВФ Танкер-7" в 02:10 (01:10 мск) на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала 7 сентября снялся с мели, после чего продолжил движение в порт назначения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", теплоход, следовавший по маршруту порт Астрахань - Баку, сел на мель 3 сентября. Его судовой экипаж составляет 12 человек. Пострадавших не было.