Талибы готовы объявить состав нового правительства Афганистана

Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил в Twitter представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Ахмадулла Муттаки, ответственный за вопросы информации и культуры.

"Подготовка к провозглашению исламского правительства завершилась", - написал Муттаки, передает "Интерфакс".

Впервые за последние 40 лет в истории страны это будет правительство, которому будет подчиняться весь Афганистан, - добавил представитель талибов, отметив, что состав правительства объявят в ближайшее время.

Напомним, в августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны в стране.