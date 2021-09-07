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Республики СКФО замыкают российский рейтинг по индексу рынка труда

Республики СКФО замыкают российский рейтинг по индексу рынка труда

Шесть республик Северного Кавказа заняли последние места в рейтинге по индексу рынка труда в России за 2020 год. 

Наиболее сложная ситуация на рынке труда в Ингушетии, занявшей в рейтинге 85-е место. По итогам прошлого года республика набрала 11,8 балла. На 83-м месте находится Чечня (13 баллов), 82-я позиция у Карачаево-Черкесии (14,1 балла). 81-е место у Кабардино-Балкарии (14,7 балла). 80-ю строчку заняла Северная Осетия (15,3 балла). 79-е место у Дагестана  с показателем 17,2 балла, - сообщает РБК Кавказ со ссылкой на исследование РИА Новости. 

Выше остальных регионов СКФО расположился Ставропольский край. Он занял 47-е место с 56,3 балла. 

Эксперты рассчитывали индекс по восьми показателям, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка. 

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