В Ташкенте появятся круглосуточные зеленые парки

Ташкент станет на 30% зеленее к 2023 году, сообщает пресс-служба Госкомэкологии. Для этого в городе благоустроят новые круглосуточные парки.

Зеленые парки без аттракционов займут в Ташкенте 60 гектаров, они будут открыты круглосуточно, кроме того, в каждом районе города появятся небольшие дендрарии. Контроль за исполнением работ возложат на районных и городских хокимов, пишет Sputnik Узбекистан.

В парках будут высаживать только саженцы деревьев, подходящие под климатические условия Ташкента. Осенью 2021 года и весной 2022 года в столице планируется высадить порядка 1 млн саженцев.

Также в столице Узбекистана планируется построить, 131 км тротуаров и 127 км велосипедных дорожек.