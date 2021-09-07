В столичном регионе начинается острожное потепление

Сегодня жителей Москвы и столичного региона ждет облачная с прояснениями погода и местами небольшой дождь, - сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров в городе могут опуститься до плюс девяти, на территории Подмосковья днем ожидается от 10 до 15 градусов, а в ночные часы в регионе может похолодать до семи градусов.

В некоторых районах также ожидаются заморозки до минус двух, в связи с чем в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер будет дуть западный и юго-западный, в порывах его скорость будет достигать до 15 м/с, а атмосферное давление составит 752 мм рт ст.