Мураев: Байден сказал Зеленскому, что Украина не решит свои проблемы без России

Президент США Джо Байден мог сказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому за закрытыми дверями на встрече в Вашингтоне о важности взаимодействия с Россией, что, вероятно, стало причиной последующих заявлений в Киеве о возможности встречи украинского лидера с Владимиром Путиным, - предположил в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

"Думаю, что за закрытыми дверями Байден сказал Зеленскому, что решить проблему Украины без России невозможно", - отметил Мураев, передает РИА Новости.

Также он назвал неслучайной недавнюю поездку канцлера Ангелы Меркель в Соединенные Штаты, а также в Россию и на Украину.

"Меркель не просто так ездила сначала к Байдену, потом должна была приехать к Зеленскому, но потом почему-то заехала к Путину. Они согласовывали позиции", - пояснил политик, предположив, что Зеленский и Путин встретятся до Нового года, и сейчас стороны якобы ведут переговоры по этому вопросу.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV рассказал, что президент США Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому о том, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет поддерживаться Вашингтоном.

"Ключевая гарантия США лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России", - заявил глава украинского МИД.