В ташкентском метро станет больше современных вагонов из России

В 2022 году Ташкентский метрополитен намерен закупить в России 56 современных вагонов для метро.

Уже закуплено 20 вагонов, из них будут сформированы пять поездов, осенью Ташкент получит еще 20 вагонов из России. "Поставка второй партии из 20 вагонов будет осуществлена в октябре-ноябре. Мы беседовали с руководителем метрополитена. Потребность на следующий год, одобренная президентом Узбекистана, – 56 новых вагонов. Мы готовы выполнить этот заказ в консорциуме с российскими банками", – сообщил заместитель генерального директора российского "Трансмашхолдинга" Александр Чебаков.

Новые составы оборудованы сенсорными информационными мониторами с интерактивными возможностями поиска станции назначения и расчета времени поездки. По составам можно пройти насквозь благодаря удобным межвагонным переходам. Также новые вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Срок службы новых вагонов метро составляет 30 лет.