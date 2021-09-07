Вильфанд: тепло в столичный регион принесут западные ветра

Благодаря западным ветрам до конца рабочей недели в центральную часть России придет потепление до 20 градусов, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже меняется циркуляция. На побережье Северного ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России - мощный антициклон… Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление", - рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Уже завтра воздух прогреется до 15-17 градусов, а в четверг-пятницу - до 20 градусов, - отметил синоптик, добавив, что на юге Европейской России ожидаются заморозки.