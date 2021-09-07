Байден: до признания правительства талибов в Афганистане еще далеко

США не торопятся признавать правительство запрещенного в России террористического движения "Талибан", - сообщил президент США Джо Байден.

Президент США подошел к встречавшему его пулу с намерением сделать некое заявление: "Завтра предстоит большой день", - начал Байден, но журналисты прервали его вопросами об Афганистане, - передает РИА Новости.

В частности, его спросили о признании режима талибов. "До этого далеко. До этого далеко", - ответил Байден, говорится в сообщении журналистского пула, распространенном пресс-службой Белого дома,