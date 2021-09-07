Коронавирус в Казахстане идет на спад

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 3 583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, - сообщили в межведомственной комиссии.

Лидирует по числу заболевших Алматы – в мегаполисе зафиксировано почти тысяча новых заболевших – 957 человек, на втором месте по числу инфицированных Карагандинская область – здесь 398 новых пациентов, на третьем месте столица – в Нур-Султане 327 новых носителей заболевания, передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых пациентов выявлено в Алматинской (246), Акмолинской (221), Павлодарской (221), Костанайской (203), Мангистауской (192), Актюбинская (189), Восточно-Казахстанской (169) областях и в Шымкенте (106).

Всего в стране с начала пандемии выявлено 820479 заболевших.

За минувшие сутки 64 казахстанца умерли от коронавируса и еще 15 - от пневмонии, сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана.

На 7 сентября лечение продолжают получать 90 160 человек (–82 575 + и 7 585 КВИ-), из них в стационарах находится – 19 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 881 пациентов.