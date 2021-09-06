Евросоюз будет взаимодействовать с "Талибаном", но не признает его

Европейский союз хочет сотрудничать с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), но не признает новое правительство в рамках своих усилий по эвакуации большего числа европейцев и афганцев, пишет Euobserver. "Чтобы поддержать афганское население, мы должны взаимодействовать с новым правительством в Афганистане, - заявил глава верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Это не означает признание. Это оперативное вмешательство".

Он также обозначил несколько условий, которым талибы должны соответствовать для установления более тесных отношений с ЕС. Так, "Талибан" должен гарантировать, что Афганистан не будет способствовать распространению терроризма. Кроме того, от талибов потребуется уважать права женщин, обеспечивать верховенство закона и свободу СМИ, создать "инклюзивное представительное переходное правительство" и согласиться на получение гуманитарной помощи. "Кто-то скажет, что талибы не выполнят эти условия. Посмотрим. Наши контакты будут зависеть от выполнения выдвинутых условий", - сказал Боррель.

Однако уже появляются сообщения о том, что эти критерии вряд ли будут выполнены. В СМИ опубликованы истории о женщинах, которых против их воли заставляли выходить замуж за талибов. Женщины-журналисты бегут из страны. Талибов обвиняют в целенаправленных убийствах. "Афганистан и афганские институты потерпели поражение не от талибов, а от коррупции", - сказал министр обороны Словении Матей Тонин, выступая от имени сменяющегося председательства в Евросоюзе. Между тем, по данным ООН, страна столкнулась с гуманитарной катастрофой, и почти половина населения нуждается в гуманитарной помощи.

Боррелль также сказал, что ЕС хочет обеспечить "совместное европейское присутствие" в Кабуле, чтобы координировать ситуацию на месте. Неофициальная делегация ЕС призвана помочь эвакуировать людей в государства-члены Евросоюза. Правда, Боррелль не назвал дату отправки такой миссии в Афганистан, отметив, что это будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране.

Другая идея - создать региональную политическую платформу с соседями Афганистана для устранения таких проблем, таких как контрабанда наркотиков и организованная преступность. "Это потребует дипломатических усилий всех стран-членов, координируемых со службой внешних связей", - сказал глава европейской дипломатии.