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Бывшему главе дагестанского Росреестра вынесли приговор за "автомобильную" взятку

Бывшему главе дагестанского Росреестра вынесли приговор за &quot;автомобильную&quot; взятку

Ленинский суд Махачкалы сегодня вынес приговор экс-главе Управления Росреестра по Дагестану Шамилю Гаджиеву, рассказали в пресс-службе Верховного суда региона.

"Районный суд приговорил Гаджиева к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Из материалов дела следует, что в 2018 году осужденный через помощника получил взятку в особо крупном размере в форме автомобиля, стоимость которого оценивается в 1,1 млн рублей. Взамен он обеспечил беспрепятственную госрегистрацию прав собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме в Махачкале.

Уголовное дело против помощника выведено в отдельное производство, оно объявлен в розыск.

В суде добавили, что приговор пока в законную силу не вступил, осужденный может обжаловать его в апелляционном порядке.

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Вестник Кавказа

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