Нальчик приглашает на фестиваль цветов

Жители и гости Кабардино-Балкарии смогут поучаствовать в мастер-классах по ландшафтному дизайну в рамках фестиваля цветов, который пройдет 25 и 26 сентября в Нальчике. В городе будут созданы арт-объекты, а также городской огород, сообщила директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Красочный фестиваль цветов пройдет в честь Дня города, который Нальчик ежегодно отмечает 1 сентября. Он пройдет 25 и 26 сентября на площади Согласия в центре города", - сказала она.

Уточняется, чтовпервые, кроме привычных флористических композиций и выставочных павильонов, планируется создание ландшафтными архитекторами из Москвы эксклюзивных арт-объектов, которые впоследствии будут размещены в парковой зоне Нальчика.

Одной из особенностей фестиваля станет создание в парке Атажукинский сад городского огорода. По мнению Шухостановой, огород будет интересен не только людям старшего поколения, но и детям, которым интересно наблюдать за посадкой растений, их ростом и сбором урожая.

Помимо этого, в рамках фестиваля организуют различные мастер-классы по ландшафтному дизайну для взрослых и детей, передает ТАСС.