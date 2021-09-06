Хабиб назвал три самых сумасшедших матча за всю историю футбола

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал самыми сумасшедшими матчами в истории футбола финал ЛЧ 2005 года "Милан" - "Ливерпуль", ответную встречу 1/8 финала ЛЧ 2002/2003 "Манчестер Юнайтед" - "Реал", а также финал чемпионата мира 2006 года Италия - Франция.

"Ливерпуль" - "Милан" в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. "Манчестер" - "Реал" в 2003 году. Еще для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил", - приводит слова Хабиба "Спорт-экспресс".

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.