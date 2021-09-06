Медицинские маски убивают птиц

Защитники природы призывают разрезать эластичные ушные петли масок пополам, прежде чем выбросить медицинское изделие, поскольку они могут вызвать серьезные проблемы как для птиц, так и для животных, пишет The News International. Активисты заявили, животные и птицы запутываются в петлях масок.

Эластичные петли могут обматываться вокруг лапок птиц. Выброшенные маски для лица приводят к загрязнению, а также причиняют вред и убивают диких животных по всему миру. Различные организации начали кампании по информированию людей о том, как правильно утилизировать маски для защиты птиц и животных.

Путешественница Шайста Икбал сказала, что люди должны обрезать веревки на масках, прежде чем бросать их в мусорное ведро. Таким образом, если маски попадут в окружающую среду, они с меньшей вероятностью навредят диким животным.

По оценкам журнала Frontiers of Environmental Science & Engineering, каждый месяц в мире выбрасывается около 129 миллиардов масок для лица. Большинство из них - одноразовые изделия, которые не могут разложиться в почве на протяжении тысячи лет. Однако они легко распадаются на крошечные пластиковые частицы, которые тоже вредят природе и всем живым организмам.