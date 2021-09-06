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Медицинские маски убивают птиц

Медицинские маски убивают птиц

Защитники природы призывают разрезать эластичные ушные петли масок пополам, прежде чем выбросить медицинское изделие, поскольку они могут вызвать серьезные проблемы как для птиц, так и для животных, пишет The News International. Активисты заявили, животные и птицы запутываются в петлях масок.

Эластичные петли могут обматываться вокруг лапок птиц. Выброшенные маски для лица приводят к загрязнению, а также причиняют вред и убивают диких животных по всему миру. Различные организации начали кампании по информированию людей о том, как правильно утилизировать маски для защиты птиц и животных.

Путешественница Шайста Икбал сказала, что люди должны обрезать веревки на масках, прежде чем бросать их в мусорное ведро. Таким образом, если маски попадут в окружающую среду, они с меньшей вероятностью навредят диким животным.

По оценкам журнала  Frontiers of Environmental Science & Engineering, каждый месяц в мире выбрасывается около 129 миллиардов масок для лица. Большинство из них - одноразовые изделия, которые не могут разложиться в почве на протяжении тысячи лет. Однако они легко распадаются на крошечные пластиковые частицы, которые тоже вредят природе и всем живым организмам.

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Вестник Кавказа

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