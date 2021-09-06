В Катаре разрешили продавать алкоголь на ЧМ-2022

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре разрешили продажу алкогольных напитков болельщикам, прибывшим на матчи мирового первенства. Об этом сообщила исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ- 2022 Фатма Аль-Наими.

Функционер пояснила, что алкоголь не является частью арабской культуры, однако в определенных зонах он будет доступен. "Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ - фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами", - поведала она.

При этом Аль-Наими не уточнила, будет там продаваться только пиво или иные алкогольные напитки, поскольку планы по обустраиванию фан-зон на стадионах пока не утверждены окончательно, передает Чемпионат.com.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре будет проводиться с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира примут пять городов.