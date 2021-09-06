Новая дорога вдвое сократит время в пути из Тбилиси в Рача

Строительство 51-километровой дороги, по которой добраться из Тбилиси в Рачу можно будет за три часа, ведется в Грузии, - сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время представления кандидата в мэры Они от "Грузинской мечты" Серго Хидешели.

По его словам, новая трасса Сачхере-Они свяжет два региона - Имерети и Рачу. Она проляжет через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали и затем вольется в дорогу Амбролаури-Они.

"Это действительно очень важная дорога, которая также значительно сократит время в пути, и люди будут прибывать в Они из Тбилиси за три часа", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

В данный момент время в пути от Тбилиси до Они занимает шесть часов.