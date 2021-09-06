Чемпионат мира по парусному спорту в 2023 году пройдет в турецкой Урле

В 2023 году Турция примет чемпионат мира по парусному спорту в классе 420, - сообщили в Федерации Турции по парусному спорту.

Мероприятие будет организовано 30 июня - 8 июля в районе Урла в Измире, а его организатором выступит отделение парусного спорта Спортивного клуба Гезтепе, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Цель организации мероприятия - проведение в Турции спортивных мероприятий международного значения и выработка соответствующего опыта, а также обеспечение участия большего числа турецких спортсменов на соревнованиях подобного рода.

Федерация стремится внести вклад в развитие парусного спорта в Турции, - подчеркивается в сообщении.