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В Северной Осетии снизилось число новых случаев COVID-19

В Северной Осетии снизилось число новых случаев COVID-19

Снижение числа выявленных случаев заражения COVID-19 фиксируется третью неделю подряд в Северной Осетии, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Алан Тибилов.

"На прошлой неделе лаборатории выявили на 17% меньше положительных тестов на коронавирус. Также на 9,6% меньше обращений в ковидные стационары, на 4,3 % снизилось количество госпитализаций", - приводит его слова "Интерфакс".

Он также отметил, что в республике иммунизировано 41,5% от всех подлежащих вакцинации, из них 39% получили обе дозы вакцины.

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Вестник Кавказа

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