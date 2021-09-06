Минимум девять человек стали жертвами аварии на шахте в ЛНР

Транспортная клеть упала с высоты на шахте "Красный партизан" в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Червонопартизанске. Об этом рассказал источник в экстренных службах ЛНР.

По его словам, у клети, в которой находились 25 горняков, оборвался канат.

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - приводит слова источника "Интерфакс".

Он уточнил, что информации о состоянии остальных шахтеров пока нет.