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Минимум девять человек стали жертвами аварии на шахте в ЛНР

Минимум девять человек стали жертвами аварии на шахте в ЛНР

Транспортная клеть упала с высоты на шахте "Красный партизан" в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Червонопартизанске. Об этом рассказал источник в экстренных службах ЛНР.

По его словам, у клети, в которой находились 25 горняков, оборвался канат.

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - приводит слова источника "Интерфакс".

Он уточнил, что информации о состоянии остальных шахтеров пока нет.

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Вестник Кавказа

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