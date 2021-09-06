Автобусную полосу отменили в Нур-Султане

В Нур-Султане с 6 сентября временно упразднили автобусную полосу Bus Lane по проспекту Туран, сообщается пресс-служба столичного акимата.

Изменение коснется участка от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандар в направлении аэропорта.

"Решение о временной отмене полосы Bus Lane принято акиматом города в целях улучшения пропускной способности улиц, а также в связи с началом учебного периода и последующим увеличением автомобильного трафика на улицах столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работа полосы возобновится после внедрения ряда крупных инфраструктурных решений.