Автобусную полосу отменили в Нур-Султане
В Нур-Султане с 6 сентября временно упразднили автобусную полосу Bus Lane по проспекту Туран, сообщается пресс-служба столичного акимата.
Изменение коснется участка от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандар в направлении аэропорта.
"Решение о временной отмене полосы Bus Lane принято акиматом города в целях улучшения пропускной способности улиц, а также в связи с началом учебного периода и последующим увеличением автомобильного трафика на улицах столицы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работа полосы возобновится после внедрения ряда крупных инфраструктурных решений.
Вестник Кавказа
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