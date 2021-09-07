Турция защитит границы от нелегалов с помощью "умных" башен

В связи с угрозой новой волны миграции на фоне обострения ситуации в Афганистане Турция усилила контроль на своей восточной границе. Губернатор восточной провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез подтвердил, что турецкие силы безопасности действуют согласованно и находятся на дежурстве круглосуточно. Он опроверг информацию о большом скоплении нелегальных мигрантов у границы, пишет турецкая "Сабах".

В Турции продолжается строительство бетонной стены с "умными" башнями вдоль иранской границы, которая начинается в районе Чалдыран провинции Ван и простирается до Догубаязит в провинции Агры и города Юксекова в провинции Хяккари. Самая протяженная граница Турции с соседним Ираном находится в провинции Ван. Силы безопасности страны принимают меры предосторожности для предотвращения незаконной миграции и провоза контрабанды, для ликвидации террористов, отлова нелегальных мигрантов, намеревающихся пересечь границу, и передачи их соответствующим учреждениям. Уже завершено 7 километров из 63-километрового участка стены и вырыта траншея на 130 километров вдоль границы.

Губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез сообщил Анатолийскому агентству, что контроль на границе постепенно усиливался на протяжении последних трех лет. Объясняя, что после событий в Афганистане к границе направили подкрепление, Билмез сказал: "Мы максимально усилили меры на границе. Мы делаем все возможное, чтобы защитить границу". Отметив скоординированную работу сил безопасности по охране границы, Бильмез заявил: "На границе мы используем новейшие технологии. Вдоль границы были построены 103 башни с электрооптическим оборудованием. Также мы используем тепловизионные камеры, датчики и радары, системы, которые определяют направление выстрела, и дроны. Наши силы безопасности круглосуточно работают на границе, используя все полученные данные. На границе сейчас нет скопления мигрантов. Иногда встречаются люди, которые каким-то образом пересекают границу. Мы находим их в заброшенных зданиях. В последнее время возросло количество жалоб граждан по этому поводу. Мы снесли более 100 заброшенных построек, в которых нелегальные мигранты прятались".

Губернатор также упомянул, что работы по постройке стены ведутся совместно с тремя подрядными организациями. "Наша граница составляет 295 километров. Мы стоим стену, чтобы обеспечить безопасность границы. Продолжается рытье траншей, мы вырыли уже 130 километров. Мы построили 7-километровую стену. В этом году, надеюсь, мы завершим работы по строительству 64 километров стены. Наш президент поручил разместить тендер на строительство участка стены еще в 100 километров", - добавил он.

Турция пытается предотвратить новую волну миграции в связи с недавними событиями в Афганистане. Усиление пограничных мер в Турции, которая, став плацдармом для многих мигрантов, пытающихся добраться до Европы, приняла уже почти 4 миллиона сирийских беженцев, началось после того, как в прошлом месяце боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили о полном контроле над Кабулом.

Турция - не единственная страна, которая строит стены на границе. Соседняя Греция только что завершила строительство 40-километрового ограждения и системы наблюдения на границе, чтобы не пропускать мигрантов, которым удается попасть в Турцию в надежде добраться до Европейского союза По данным властей, в Турции 182 тысяч зарегистрированных афганских мигрантов и около 120 тысяч незарегистрированных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны взять на себя ответственность за новые потоки мигрантов. Эрдоган сказал, что Турция обеспечит беженцам безопасное возвращение, но опроверг утверждения о прибытии в Турцию более 1,5 миллионов афганских беженцев. Что касается нелегальных мигрантов, Эрдоган сказал, что по крайней мере 235 тысяч афганцев были высланы обратно.

Число афганских мигрантов с временным статусом, задержанных в Турции в этом году, составляет менее одной пятой от числа задержанных в 2019 году. По словам официальных лиц, признаков значительного роста числа афганских мигрантов после победы талибов пока не наблюдается, хотя из-за больших расстояний беженцам могут потребоваться недели, чтобы добраться до границы. Турецкая сторона границы с Ираном окружена базами и сторожевыми вышками. Патрульные машины круглосуточно следят за передвижением на иранской стороне, откуда в Турцию часто пытаются проникнуть мигранты, контрабандисты и террористы.

Турция стала ключевым транзитным пунктом для людей, ищущих убежища и пытающихся перебраться в Европу, чтобы начать новую жизнь, особенно для тех, кто спасается от войн и преследований. Теперь возникли опасения по поводу возможного всплеска миграции из Афганистана после ухода США из страны. Анкара дала понять, что не сможет взять на себя бремя новой волны беженцев, возникшей в результате решений третьих стран. В Турции в настоящее время проживает порядка 4 миллионов беженцев - больше, чем в любой другой стране мира. После того, как в 2011 году в Сирии началась война, Турция проводила политику открытых дверей, предоставив людям, спасающимся от конфликта, статус временной защиты.

Афганистан считается в Турции вторым источником беженцев после Сириии. Многие мигранты, прибывающие через Иран, направляются в Стамбул в поисках работы или переезда в другой прибрежный город, откуда они отправятся в Европу.

Бильмез подчеркнул то, что максимально усилены меры безопасности как на суше, так и в воздухе, и на воде: "На границе работает 750 полицейских, 35 групп специальных подразделений и 50 бронемашин. Это не только обеспечивает безопасность компаний-подрядчиков, выполняющих работы по возведению стены, но также предотвращающих пересечение границы за счет поддержки воинских частей. Для поддержки жандармерии в наш город в качестве подкрепления прибыли три усиленных отряда и один батальон. По мере усиления мер безопасности на суше, контрабандисты начали перемещаться на лодках по озеру Ван. В этом контексте по поручению нашего Министерства внутренних дел было создано командование катеров береговой охраны. Группы также начали работать на озере Ван. Командование береговой охраны несет ответственность за все озеро."

В Турции было создано новое подразделение по предотвращению контрабанды и обеспечению безопасности на озере Ван. По словам официальных лиц, командование катеров береговой охраны Турции будет играть большую роль в предотвращении вывоза нелегальных мигрантов в другие провинции на лодках. Билмез также сказал, что в этом году было поймано рекордное количество контрабандистов: "В 2021 году были задержаны и переданы судебным властям 1036 организаторов, занимающихся незаконной перевозкой мигрантов. Почти половина из них была арестована. В прошлом году мы поймали 599 организаторов".

Официальный представитель министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы заявил вчера, что в 2019 году было задержано 201437 нелегальных мигрантов афганского происхождения. В 2020 году это число сократилось до 50161, а за этот год задержано 40098 человек. "В 2020 году, несмотря на негативные последствия пандемии, мы предотвратили миграцию 122 тысяч человек. С начала года было задержано 94915 нелегальных мигрантов", - добавил Чатаклы. По его данным в прошлом году были предотвращены попытки проникновения на территорию Турции 505375 иностранцев, с начала этого года – 307850. Утверждения о резком увеличении потока нелегальной миграции не подтверждаются цифрами.