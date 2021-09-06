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Итальянский курорт Абано-Терме и Железноводск налаживают дружественные связи

Итальянский курорт Абано-Терме и Железноводск налаживают дружественные связи

Бальнеологический курорт Италии Абано-Терме и Железноводск устанавливают дружественные связи, благодаря которым жители двух стран смогут познакомиться с историей и культурой другой страны, а также обменяться опытом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации нашего курорта.

"Сегодня такое движение городов-побратимов дает мощный толчок для сотрудничества, укрепления деловых и гуманитарных связей, обмена опытом муниципального управления.  Спасибо Россотрудничеству, которое поддержало инициативу установления двусторонних связей Железноводска и Абано-Терме", - сказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Движение городов-побратимов  за многие годы продемонстрировало  пример эффективности народной открытой дипломатии – уже несколько десятилетий эта инициатива служит для укрепления солидарности, взаимопонимания и дружбы между народами.

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