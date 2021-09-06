У Северной Осетии будет собственная студия кинохроники

Северо-Кавказская студия кинохроники будет передана в собственность Северной Осетии, - сообщил сегодня врио главы республики Сергей Меняйло.

Решение о передаче было принято на совещании с помощником президента РФ Владимиром Толстым. Минимуществу региона предстоит определить порядок перевода студии в республиканскую собственность, а министерству культуры республики разработать программу развития студии вместе с национальным телевидением "Осетия-Ирыстон", - поручил Меняйло, передает "Это Кавказ".

Сейчас студия является собственностью федерального министерства культуры и имеет многочисленные долги.

Напомним, Северо-Кавказская студия кинохроники была создана в 1946 году и за время своей работы выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который демонстрировали во многих кинотеатрах страны в качестве киножурнала перед показом основного фильма.

