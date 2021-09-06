Экспортные цены на пшеницу из России идут на взлет

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимального уровня с апреля текущего года, сказано в сообщении аналитической компании "Совэкон", изучающей аграрные рынки.

"Цены на российскую пшеницу с содержанием протеина в 12,5% по итогам прошлой недели укрепились на $3 до $301 за тонну. Это самый высокий уровень цен с апреля 2021 года", - цитирует его ТАСС.

В частности, с июля стоимость пшеницы увеличилась уже более чем на $50 за тонну.

В числе факторов подорожания - ухудшение ожиданий от нового урожая в РФ и Канаде, рост внутренних цен и действие плохо предсказуемой экспортной пошлины.

Кроме того, российский урожай понес серьезный ущерб из-за засушливой и жаркой погоды. Оказало влияние и сокращение посевных площадей под озимыми, информация о котором появилась лишь в июле.