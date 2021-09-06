Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили сделал нам уникальный подарок

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который пообещал приехать на родину в день муниципальных выборов, назначенных на второе октября.

"Мы в целом привыкли к предвыборным подаркам от Саакашвили, но, наверное, такой подарок все же уникален", - приводит слова Кобахидзе Sputnik Грузия.

Он пояснил, что громкое заявление бывшего главы государства может дать "Мечте" около 7% дополнительных голосов избирателей.

Политик также напомнил, что такое обещание Саакашвили озвучивает уже в седьмой раз, ни разу оно не было реализовано - и не воплотится в реальность теперь.