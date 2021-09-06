Кредиторы устроили ДТП с должником и побили его в Ташкенте

Драка вспыхнула после аварии с участием трех автомобилей в Ташкенте, видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях, и ей заинтересовались в ГУВД столицы Узбекистана.

Правоохранители выяснили, что авария была подстроена. Второго сентября в 11.50 водитель Matiz создал для "ВАЗ-2107" аварийную ситуацию, в результате машины столкнулись. Ехавший сзади Spark также специально врезался в те же самые "Жигули".

Оказалось, что водители-агрессоры изначально ставили целью заставить водителя "семерки" остановиться. Когда это произошло, они накинулись на потерпевшего и избили его. Совершая преступление, они надеялись "выбить" из пострадавшего долг.

Обстоятельства инцидента изучаются сотрудниками УКД ОВД Бектемирского района. По результатам доследственной проверки будет принято законное решение.