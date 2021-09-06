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Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)

Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные учения (ФОТО)

Руководство министерства обороны Азербайджана ознакомилось с подготовкой к международным учениям "Три брата - 2021", в которых примут участие силы спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Такое сообщение опубликовано на сайте военного ведомства.

Министру обороны Закиру Гасанову доложили о процессе подготовки к учениям и прочих организационных вопросах.

"Были даны соответствующие указания по организации и проведению учений на высоком уровне", - пояснили в Минобороны АР.

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Вестник Кавказа

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