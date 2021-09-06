Женщины протестовали против политического неравенства в Афганистане

Акцию протеста про неравенства мужчин и женщин провела группа последних в афганской провинции Балх, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Как следует из видеозаписи, демонстранты требовали включения женщин в состав будущего правительства Афганистана. На одном из плакатов, попавших в кадр, было написано: "Мы хотим участия в политической жизни на всех уровнях".

В общей сложности в митинге приняли участие около десяти женщин, они шли по улице с плакатами и скандировали лозунги.