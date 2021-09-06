Кто и как помогает Армении преодолевать последствия поражения в войне

Тот факт, что Армения считает своими партнерами Россию, США и Францию, во многом обусловлен проживанием в этих странах большого числа этнических армян, сформировавших там влиятельные диаспоральные структуры. В тройку лидеров армянского импорта входят Россия, Китай и Иран, но США и Франция имеют большое влияние на политические институты Армении, порой определяя внешнеполитический вектор развития южнокавказской республики.

Нынешняя Армения – пространство политической фрустрации. Позади разгром в войне, впереди неопределенность, развеять которую не дают амбиции армянских политиков. На этом фоне стратегия зарубежных партнеров Армении сводиться к острожному прагматизму, так как политическая элита республики по-прежнему предпочитает лавировать в пространстве геополитики, называя это многовекторностью.

США готовы содействовать достижению мира между Арменией и Азербайджаном исключительно в рамках ОБСЕ. Вашингтон считает, что баланс сил в регионе не подвергся существенным изменениям, поэтому предпочитает не форсировать события. Признание незаконного режима в Нагорном Карабахе Белым домом невозможно. Введение ограниченного военного контингента в Армению немыслимо, а полагать, что американский Конгресс будет заниматься вопросами локального сепаратизма опрометчиво. Американская политика приветствует мир, но не призывает Ереван как можно скорее прекратить бессмысленную спекуляцию на армяно-азербайджанском конфликте. Результат Второй Карабахской войны и позиция США в период недавнего кровопролития несколько подпортили репутацию Вашингтона в глазах армянских обывателей. Однако это не изменило политику Соединенных Штатов в отношении Армении, которые все также поддерживают финансирование зарубежных программ по обучению армянской молодежи, предоставляя правительству Армении кредиты под небольшие проценты. В действительности гораздо большее значение Белый дом придет армянской диаспоре, помогая ей в укреплении персональных бизнес контактов с членами армянского правительства. Логика проста, зачем помогать постсоветской Армении, когда в Калифорнии есть своя Маленькая Армения (Little Armenia).

Франция обеспечивает правительству Армении международное признание в рамках ЕС. В целом Париж придерживается политики, аналогичной той, которую ведут США, а именно поддерживает Ереван и не настаивает на скорейшей делимитации армяно-азербайджанской границы. Для армянского обывателя остается загадкой, что собой представляет военное сотрудничество между Францией и Арменией, о котором Париж время от времени напоминает. По объемам экономического сотрудничества среди стран ЕС Франция значительно уступает ФРГ (импорт за прошлый год 232 млн дол. (Франция - 81 млн.). Традиционно раз в год в годовщину трагических событий Первой мировой войны в Османской империи французский парламент принимает тот или иной ни к чему не обязывающий документ, который в одностороннем порядке осуждает события столетней давности. Реальная поддержка Франции сопоставима с той, которой придерживаются Штаты, и заключается в стремени оказать содействие армянам Пятой республики. Армянская диаспора во Франции одна из самых толерантных властям, она поддерживает политику Елисейского дворца на протяжении многих лет. Будучи одной из самых многонациональных и мультикультурных европейских стран, Франция одобряет увеличение численности самой лояльной диаспоры, в том числе за счет миграции армян из других стран ЕС.

В целом Запад готов работать с Арменией, кредитуя ее, но вкладывать средства в экономику южнокавказской республики не спешит. Инвестициям мешают низкие рейтинги в международных индексах, которые оценивают бизнес и инвестиционную среду, а также неудовлетворительные результаты реформ в сферах борьбы с коррупцией, совершенствования законодательства, защиты прав интеллектуальной собственности. Правда, подобные обстоятельства не мешают американскому и французскому бизнесу на протяжении многих вкладываться в экономики африканских стран.

На сегодняшний день только Россия обеспечивает жизнедеятельность армянской экономики: товарооборот в рамках ЕАЭС за прошлый год достиг 2 млрд долларов; Россия приобрела и поддерживает убыточный для самой Армении энергетический сектор экономики, в том числе железнодорожное сообщение. Правда, самая дорогая отрасль Армении – горнорудная промышленность - сохранена в руках местного олигархата. Все то, что армянская бизнес элита в свое время посчитала для себя малопривлекательным капиталовложением, было приобретено ее зарубежными партнерами. Наконец, именно российские миротворцы поддерживают режим прекращения огня и следят за соблюдением договоренностей, достигнутых в ноябре прошлого года. Армения для России – часть постсоветского пространства, объединенного общей системой ценностей. Поэтому реальная поддержка Москвы едва ли может быть сравнима с той, которая проявляется исключительно в рамках комплиментарной политики. При этом в Армении довольно часто в той или иной форме предъявляют Москве претензии в том, что она не вмешалась в войну на стороне оккупационных сил, не помогла Еревану удержать захваченные азербайджанские земли, а теперь еще поддерживает экономические инициативы Баку.