В День республики байкеры Карачаево-Черкесии проведут мотопробег

Завтра, в День Карачаево-Черкесии, в республике пройдет масштабный мотопробег, - сообщил президент регионального мотоклуба Эдуард Карданов.

"Стартует мотопробег 7 сентября в столице КЧР Черкесске. Его участниками станут члены нашего мотоклуба и ветераны правоохранительных структур. Они колонной с флагами Российской Федерации и Карачаево-Черкесии проследуют по маршруту "Черкесск - Адыге-Хабль - Карачаевск - Черкесск", - рассказал Карданов, передает "Интерфакс".

По пути участники акции посетят памятные места и обелиски, где почтут память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.