Новые лыжные трассы на "Эльбрусе" будет строить петербургский "Стройгазкомплект"

Санкт-петербургское ООО "Стройгазкомплект" выиграло тендер, объявленный АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), на выполнение подрядных работ по строительству восьми горнолыжных трасс на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

На горнолыжных трасс будет затрачено 537 млн 684,8 тыс рублей, работы пройдут в два этапа, первый из которых завершится до 10 сентября 2022 года, второй - до 25 декабря 2022 года, - передает "Интерфакс".

Напомним, горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии.