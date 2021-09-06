"Буран" из Байконура вернется в Россию

Второй многоразовый космический челнок и его макет вывезут с космодрома Байконур в Россию, - сообщили сегодня в научно-производственном объединении "Молния", разработавшем многоразовый космический корабль "Буран".

"Представители НПО "Молния" побывали на космодроме Байконур. Целью поездки стал осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара, где хранятся изделия, для последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны", - говорится в сообщении на сайте предприятия, передает РИА Новости.

Разборка, транспортировка и последующая сборка корабля и макета будет проходить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия-разработчика орбитального корабля, - добавили в пресс-службе предприятия.