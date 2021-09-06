Поездки в Азербайджан можно будет забронировать на международных сайтах

В скором времени туристические поездки в Азербайджан можно будет забронировать на международных онлайн-платформах еxpedia.com и hotels.com – завили в Азербайджанском бюро туризма.

Бюро начало цифровое партнерство со всемирно известной платформой Expedia, которая позволяет бронировать билеты, отели, туристические пакеты и туры онлайн – сервисы еxpedia.com и hotels.com уже разместили подробные сведения о рейсах, отелях и туристических предложениях в Азербайджане, их информация нацелена на целевую аудиторию в странах Ближнего Востока, а также в Великобритании, Турции, России и Израиле, - передает Sputnik Азербайджан.

Платформа предложит тем, кто ищет новую страну, съездить в Азербайджан, для чего повысит осведомленность потенциальных туристов и упростит планирование путешествий, направив пользователей на соответствующие страницы.

Как отметил генеральный директор Бюро Флориан Зенгстшмид, Азербайджан постепенно возобновил свою деятельность на международных рынках. Наряду с Expedia, Бюро сотрудничает с такими платформами как Skyscanner, Wego и Aviasales.

Вскоре страна вновь примет участие в международных туристических выставках, в частности, в "Expo 2020 Dubai", где представит четыре новых направления для путешествий.