Казахстанские археологи нашли погребение времен Золотой Орды (ВИДЕО)

Археологи обнаружили на западе Казахстана мавзолей времен Золотой Орды, - сообщает телеканал "Астана".

Мавзолей находится на территории могильника Жанабай и относится к XIV веку. Он возведен из жженого кирпича и известкового раствора, а толщина его стен составляет более 1,5 м.

Мавзолей очень хорошо сохранился, что позволит в недалеком будущем полностью его воссоздать. В мавзолее захоронен, скорее всего, представитель степной знати, поскольку в могиле найдены три лошадиных черепа и другие кости животных. Также в захоронении археологи нашли фрагменты керамической посуды.

"Мы нашли как раз само погребение, оно принадлежало мужчине, головой он был ориентирован на запад. К сожалению, его кости были потревожены: по всей видимости, грабители залезли в эту камеру, но, ничего не обнаружив, оставили. Единственное, что мы нашли - это восьмигранная бусина из сердолика, и найдена она была не в склепе, а в самом лазе", - рассказала археолог Яна Лукпанова, передает Sputnik Казахстан.

Необычные рисунки археологи нашли и на жженных кирпичах: кресты, круг, отпечатки пальцев, и, как полагают специалисты, мастер специально делал такие отметки.

Рядом есть и другие могилы, которые археологи будут исследовать позже.