Власти Крыма будут мониторить инвестпроекты в регионе

В Крыму и Севастополе будет создана система мониторинга для отслеживания исполнения обязательств по инвестиционным проектам, - сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

"В планах - сформировать электронную платформу для проверки статуса работ для того, чтобы не допускать отклонения от графика реализации проектов. Доступ к системе будет предоставлен инвесторам, заказчикам, органам исполнительной власти и контрольным органам", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Такое решение было принято в ходе рабочей поездки заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова и его совещания с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, - сообщили в Минэкономразвития.

Участники совещания рассмотрели пилотные проекты с высокой степенью готовности в жилищном строительстве, сельском хозяйстве, туризме, IT и промышленности, отобранные субъектами. На их примере будет отработан и в случае необходимости доработан механизм привлечения, сопровождения и мониторинга реализации.

"Привлечение частных инвестиций в Крым - задача непростая и требует координации. Создан межведомственный коллегиальный орган, куда входят все федеральные органы исполнительной власти. Исходя из тех задач, которые будут стоять, подготовлена "дорожная карта", - цитирует Минэкономразвития Сергея Назарова.