Новый министр туризма Израиля совершит первый рабочий визит в Россию

Глава Минтуризма Израиля Йоэль Развозов в среду прибудет в Москву с первым рабочим визитом. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"В повестке дня встречи на правительственном уровне, а также переговоры с туроператорами и авиакомпаниями", - сказано в нем.

В пресс-службе добавили, что Развозов планирует обсудить принятые меры для защиты туристов от Covid-19, возможные правила въезда граждан РФ в Израиль, возобновление авиасообщения с Израилем и восстановление турпотока в эту страну.

Напомним, до марта 2020 года, когда в мире началась пандемия коронавируса, туристы из России занимали в Израиле третье место после Америки и Франции. По данным за 2019 год, 96,8% россиян, посетивших Израиль, оценили отдых там как отличный и очень хороший.