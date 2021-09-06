У ДНР и ЛНР будет единое экономическое пространство

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства, - говорится в декларации по итогам их встречи, состоявшейся сегодня в режиме видеоконференции.

"Донецкая народная республика и Луганская народная республика... провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях", - говорится в декларации глав ДНР и ЛНР, которую публикует ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

"Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства", - отмечается в совместной декларации глав республик Донбасса. Также в ближайшее время будет подписан договор о едином таможенном пространстве, а сейчас завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик, - говорится в их совместном заявлении.

"В целях реализации программ социально-экономического развития Донецкой и Луганской народными республиками будут подписаны межгосударственные договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики республик и улучшения качества жизни наших граждан", - заявили главы ДНР и ЛНР, добавив: также были приняты важные для жителей Донбасса программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик на 2022-2024 годы.