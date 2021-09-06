Turkish Airlines стала второй в Европе по числу авиарейсов

Флагман гражданской авиации Турции - авиакомпания Turkish Airlines - заняла второе место в Европе по суточной статистике авиарейсов, - сообщили в Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL).

В период с 30 августа по 5 сентября национальный авиаперевозчик Турции выполнял в среднем 1 297 рейсов в сутки. Лидером на континенте по числу выполняемых авиарейсов стала ирландская Ryanair – она выполняла 2 341 рейс в сутки. Третье место у британской Easyjet – 1 999 авиарейсов, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Еще одна турецкая авиакомпания, Pegasus, оказалась на 9-м месте рейтинга с 496 рейсами в сутки.

Всего за этот период в Европе было совершено 175 607 авиарейсов, - говорится в сообщении.