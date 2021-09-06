Дорожных рабочих едва не зарезали в Нур-Султане

Дорожные рабочие пострадали в результате нападения в Нур-Султане, о ЧП рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Ночью бригада рабочих осуществляла дорожно-ямочный ремонт на мосту вдоль шоссе Алаш. Примерно в 00:40 неизвестные мужчины попытались проехать прямо по месту проведения работ на "Лексусе".

"В ходе словесной перепалки, которая переросла в драку, водитель и пассажиры иномарки нанесли ножевые ранения дорожным рабочим", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В результате в городскую больницу с ножевыми ранениями были доставлены трое рабочих. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали водителя и пассажиров "Лексуса". На месте преступления был найден и изъят складной нож.

Сейчас двое зачинщиков драки, 29 и 20 лет, задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью открыто уголовное дело, идет расследование.