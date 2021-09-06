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Зеленский попросил конгрессменов продолжить давление на "Северный поток-2"

Зеленский попросил конгрессменов продолжить давление на &quot;Северный поток-2&quot;

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегаций американского Конгресса США призвал продолжать оказывать санкционное давление на РФ в связи с проектом газопровода "Северный поток-2". Такое сообщение опубликовано на сайте офиса украинского лидера.

В беседе с Зеленским участвовали сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррасcо, Томми Табервилль, Бен Сесс и член Палаты представителей Уильям Тиммонс.

Глава государства выразил американским политикам благодарность за позицию по "Северному потоку-2".

"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток - 2" должно быть сохранено", - цитирует Зеленского ТАСС.

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Вестник Кавказа

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