В Прикубанском районе КЧР нашли новую незаконную свалку ТБО

Специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Карачаево-Черкесии (КЧР) незаконную свалку твердых бытовых отходов (ТБО) площадью более 5 тыс кв м, - сообщает пресс-служба ведомства.

Несанкционированная свалка отходов расположена на западной окраине села Чапаевского в Прикубанском районе республики, здесь на плодородных землях складируются бытовые и строительные отходы – навоз вперемешку с сеном, битые стекла, автомобильные покрышки, полиэтиленовые упаковки, необработанная древесина, стройматериалы, текстиль из натурального волокна и бумага, - передает "АиФ-Ставрополье".

За свалки на сельскохозяйственных землях предусмотрена ответственность по Кодексу об административных правонарушениях за невыполнение требований по улучшению и защите земель, а если земля будет испорчена отходами, то к нарушителю может быть применена статья об уничтожении плодородного слоя почвы, - напомнили в в Россельхознадзоре.