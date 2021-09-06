Баку примет 10-е заседание министров экономики Тюркского Совета

В Баку десятого сентября пройдет 10-е заседание глав министерств экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского Совета). Такое сообщение опубликовано на сайте Минэкономики АР.

Участники мероприятия обсудят перспективы расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами.

Кроме того, в программу входят вручение II бизнес-премии Тюркского Совета и бизнес-форум, посвященный восстановлению деоккупированных земель Азербайджана.